Parlamento del Giappone approva accordo commerciale con Usa

Il parlamento giapponese ha dato il via libera all'accordo commerciale concordato qualche mese fa dal presidente americano Donald Trump e dal premier del Giappone Shinzo Abe. L'accordo, che riduce i dazi tra i due Paesi, entrerà in vigore all'inizio del 2020. Secondo alcuni osservatori l'accordo è più vantaggioso per gli Stati Uniti.