Parigi, la Procura apre un'indagine su finanziamenti illeciti a Marine Le Pen

La Procura di Parigi ha aperto un'indagine per fare luce su presunti finanziamenti illeciti della campagna di Marine Le Pen durante le elezioni presidenziali del 2022. A darne notizia è l'emittente Bfmtv, secondo cui la decisione della Procura è stata presa in seguito a un rapporto del 2023 della Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques che vigila sul limite di spesa imposto dalla legge ai candidati durante le elezioni.