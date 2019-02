Parigi, palazzo in fiamme nella notte: almeno 7 morti e 25 feriti, uno è grave

Almeno sette persone sono morte in un incendio scoppiato in un palazzo di otto piani a Parigi nella notte tra lunedì e martedì. Lo hanno reso noto i vigili del fuoco della capitale francese, spiegando che 25 persone sono rimaste ferite e una è in gravi condizioni. Le fiamme sono divampate per cause ancora da chiarire in un edificio situato nel 16esimo arrondissement. Tra i feriti lievi ci sono anche due pompieri.