Parigi, nuova protesta dei gilet gialli: scontri sugli Champs-Elysees, ci sono feriti

Una terza giornata di mobilitazione, dopo la prima del 17 novembre con "primo obiettivo: misure per aumentare il potere di acquisto, e subito, perché troppi francesi non arrivano alla fine del mese. Il secondo: ridurre lo scarto tra governo e cittadini. Vogliamo assemblee e referendum in modo che tutti possano esprimersi". Lo spiega in un'intervista a Il Corriere della Sera, Julien Terrier, uno degli otto delegati dei gilet gialli.