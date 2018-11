Parigi, i "gilet gialli" tentano di raggiungere l'Eliseo: bloccati

Prosegue la protesta a Parigi dei "gilet gialli", scesi in piazza contro l'aumento del prezzo del carburante. Mentre diverse centinaia di manifestanti hanno invaso gli Champs-Elysees, altre decine hanno tentato di dirigersi verso l'Eliseo per portare la contestazione sotto le finestre del presidente francese Emmanuel Macron. La polizia ha però bloccato gli attivisti, dividendoli in piccoli gruppetti e controllandoli a vista.