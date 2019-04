Parigi, grosso incendio devasta Notre-Dame: crollata la guglia

Parigi, incendio nella cattedrale di Notre-Dame Afp 1 di 15 Afp 2 di 15 Afp 3 di 15 Afp 4 di 15 Twitter 5 di 15 Twitter 6 di 15 Ansa 7 di 15 Ansa 8 di 15 Ansa 9 di 15 Ansa 10 di 15 Ansa 11 di 15 Ansa 12 di 15 Ansa 13 di 15 Ansa 14 di 15 Ansa 15 di 15 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

I pompieri precisano che le fiamme sono scoppiate nel sottotetto della cattedrale. L'emittente Bfmtv riporta che la chiesa è stata evacuata e intorno i pompieri hanno istituito un ampio perimetro di sicurezza. Secondo la stessa emittente sono state dispiegate quattro scale molto alte e due elevatori a braccio. Le fiamme stanno divorando il tetto della struttura gotica. Sul posto sono già crollate parte delle impalcature che servivano per i lavori. Diversi elicotteri sorvolano la zona.



"Un incendio terribile è in corso alla cattedrale di Notre-Dame a Parigi. I pompieri di Parigi stanno provando a domare le fiamme. Siamo mobilitati sul posto in stretto legame con la diocesi di Parigi. Invito tutti a rispettare il perimetro di sicurezza", ha scritto su Twitter la sindaca di Parigi, Anne Hidalgo, che pubblica alcune foto dell'incendio.



"Notre-Dame a Parigi è in preda alle fiamme. Emozione di tutta una nazione. Pensiero per tutti i cattolici e tutti i francesi. Come tutti i nostri compatrioti, sono triste stasera di veder bruciare questa parte di noi", scrive invece su Twitter il presidente francese, Emmanuel Macron.