Parigi, gilet gialli saccheggiano i negozi sugli Champs-Elysees

Diversi gilet gialli, in piazza a Parigi per il 18esimo weekend di protesta, hanno saccheggiato alcuni negozi sugli Champs-Elysees. Tra questi anche il celebre ristorante di lusso Fouquet's, devastato all'interno. "Hanno risposto all'appello alla violenza di alcuni leader dei gilet gialli - ha commentato il ministro dell'Interno, Christophe Castaner -. Hanno deciso, come canto del cigno, di venire ad attaccare Parigi ma noi rispondiamo colpo su colpo".