Parigi, esplosione nel quartiere dell'Opera per una fuga di gas: 20 feriti

Una fortissima esplosione si è verificata a Parigi, nel quartiere dell'Opera, in una boulangerie (panificio) nella rue de Trevise, non lontano dal teatro delle Folie Bergere. Il palazzo dove ha sede l'attività commerciale è in fiamme, 20 i feriti tra cui due in gravi condizioni. L'esplosione, secondo quanto reso noto dalla polizia, è stata provocata da una fuga di gas.