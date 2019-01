Parigi, esplosione nel quartiere dellʼOpera per una fuga di gas Ansa 1 di 34 Ansa 2 di 34 Ansa 3 di 34 Ansa 4 di 34 Ansa 5 di 34 Ansa 6 di 34 Ansa 7 di 34 Ansa 8 di 34 Ansa 9 di 34 Ansa 10 di 34 Ansa 11 di 34 Ansa 12 di 34 Ansa 13 di 34 Ansa 14 di 34 Ansa 15 di 34 Ansa 16 di 34 Ansa 17 di 34 Ansa 18 di 34 Ansa 19 di 34 Ansa 20 di 34 Ansa 21 di 34 Ansa 22 di 34 Ansa 23 di 34 Ansa 24 di 34 Ansa 25 di 34 Ansa 26 di 34 Ansa 27 di 34 Ansa 28 di 34 Ansa 29 di 34 Ansa 30 di 34 Ansa 31 di 34 Ansa 32 di 34 Ansa 33 di 34 Ansa 34 di 34 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

Tra i feriti anche due italiani, grave una ragazza di Trapani - Sono due gli italiani rimasti feriti nell'esplosione di Parigi. Tra questi una ragazza di Trapani che lavora come cameriera nell'hotel Ibis, adiacente alla zona dell'esplosione. La giovane è ricoverata in gravi condizioni all'ospedale parigino de Lariboisiere. I familiari sono stati contattati dalle autorità consolari di Parigi che si sono messe a disposizione dei parenti e delle persone coinvolte nell'esplosione. Ferito marginalmente anche un operatore del programma Cartabianca, il videomaker Valerio Orsolini, che ha riportato una ferita sopra un occhio. E' stato subito medicato e le sue condizioni non sono gravi. L'operatore era a Parigi per seguire le manifestazioni dei gilet gialli.



La spagnola morta nello scoppio si trovava dentro uno degli hotel vicino alla panetteria. Lo ha annunciato la Procura di Parigi, correggendo così un primo bilancio di quattro morti (due pompieri e due civili) reso noto dal ministro dell'Interno Chistophe Castaner.



La dinamica dell'esplosione - L'esplosione è avvenuta intorno alle 9 di mattina in un edificio del quartiere turistico dei Grands Boulevards, vicino al museo Grevin, in cui era in corso un intervento dei pompieri per una fuga di gas. Lo scoppio si è verificato "quando delle persone erano per strada e i pompieri all'interno" dell'edificio, ha spiegato il ministro dell'Interno francese Cristophe Castaner, che si è recato sul posto. Come lui vi si sono recati anche il premier Edouard Philippe e la sindaca di Parigi, Anne Hidalgo. Il tutto mentre dall'altra parte di Parigi i gilet gialli cominciavano a raccogliersi davanti al ministero dell'Economia e delle Finanze, nella zona est della città, per una nona giornata di mobilitazione nazionale. In fiamme il palazzo dove ha sede l'attività commerciale.



L'onda d'urto si è propagata per 100 metri - L'incendio è divampato nell'attività commerciale subito dopo la deflagrazione che ha mandato in frantumi i vetri degli edifici. La strada è ricoperta di vetri e macerie, finestre e vetrine di alcuni edifici e negozi sono state spazzate via e ci sono alcune auto ribaltate o completamente distrutte e carbonizzate a causa dell'esplosione. "L'onda d'urto si è propagata nella quattro strade adiacenti per circa 100 metri. Stiamo esaminando tutti i siti in caso di ulteriori vittime", ha aggiunto il comandante dei vigili del fuoco. Da parte sua, il procuratore di Parigi, Remy Heitz, giunto sul posto, ha dichiarato che l'esplosione ha avuto "causa accidentale, una fuga di gas".