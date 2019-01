Parigi, esplosione nel quartiere dellʼOpera per una fuga di gas Ansa 1 di 34 Ansa 2 di 34 Ansa 3 di 34 Ansa 4 di 34 Ansa 5 di 34 Ansa 6 di 34 Ansa 7 di 34 Ansa 8 di 34 Ansa 9 di 34 Ansa 10 di 34 Ansa 11 di 34 Ansa 12 di 34 Ansa 13 di 34 Ansa 14 di 34 Ansa 15 di 34 Ansa 16 di 34 Ansa 17 di 34 Ansa 18 di 34 Ansa 19 di 34 Ansa 20 di 34 Ansa 21 di 34 Ansa 22 di 34 Ansa 23 di 34 Ansa 24 di 34 Ansa 25 di 34 Ansa 26 di 34 Ansa 27 di 34 Ansa 28 di 34 Ansa 29 di 34 Ansa 30 di 34 Ansa 31 di 34 Ansa 32 di 34 Ansa 33 di 34 Ansa 34 di 34 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

Tra i feriti anche due italiani - Sarebbero due gli italiani rimasti feriti nell'esplosione di Parigi. Tra questi una ragazza che lavorerebbe in un hotel adiacente alla zona dell'esplosione. La giovane si troverebbe attualmente ricoverata in gravi condizioni all'ospedale parigino de Lariboisiere. Ferito anche un operatore del programma Cartabianca, il videomaker Valerio Orsolini, che ha riportato una ferita sopra un occhio. E' stato subito medicato e le sue condizioni non sono gravi. L'operatore era a Parigi per seguire le manifestazioni dei gilet gialli.



Dodici feriti gravi, 5 in pericolo di vita - Tra le 36 persone coinvolte dall'esplosione, 12 sono in gravi condizioni mentre 24 hanno riportato ferite più lievi. Lo ha detto alla stampa il comandante Eric Moulin. "Delle 12 persone gravi, due pompieri e tre civili sono in pericolo di vita", ha precisato sottolineando come "uno dei pompieri è rimasto sotto le macerie per diversi minuti".



L'onda d'urto si è propagata per 100 metri - L'incendio è divampato nell'attività commerciale subito dopo la deflagrazione che ha mandato in frantumi i vetri degli edifici. "L'onda d'urto si è propagata nella quattro strade adiacenti per circa 100 metri. Stiamo esaminando tutti i siti in caso di ulteriori vittime", ha aggiunto il comandante dei vigili del fuoco. Da parte sua, il procuratore di Parigi, Remy Heitz, giunto sul posto, ha dichiarato che l'esplosione ha avuto "causa accidentale, (sarebbe) una fuga di gas". "C'è stata prima una perdita di gas, poi l'arrivo dei vigili del fuoco, quindi un'esplosione che ha causato l'incendio", ha concluso.



Il ministro dell'Interno: "Numerosi feriti, bilancio pesante" - Ci sono "anche diversi pompieri" tra i feriti dell'esplosione nel centro di Parigi, dovuta a una fuga di gas in un panificio. Lo ha detto il ministro dell'Interno, Christophe Castaner. "Il bilancio umano è pesante, grave", ha detto il ministro, spiegando che "la situazione è sotto controllo". Per evacuare i feriti due elicotteri si sono posati sulla place de l'Opera, poco distante dal luogo dell'esplosione.