Parigi, colpi di mortaio contro pattuglia di polizia nella banlieue

Dopo aver fermato un veicolo ad un posto di blocco, una pattuglia della polizia francese è stata bersaglio di colpi di mortaio. E' accaduto domenica a Grigny 2, uno dei quartieri più "caldi" della banlieue parigina, dove da tempo gli agenti lamentano mancanza di effettivi e di mezzi. Un agente è rimasto ferito in maniera non grave.

La polizia aveva chiesto al conducente di un'auto che aveva commesso diverse infrazioni di fermarsi. Il veicolo ha invece accelerato. Poco dopo l'uomo alla guida ha abbandonando l'auto finita contro un pilastro, e si è dato alla fuga a piedi.



Durante l'inseguimento, i poliziotti sono stati bersagliati da una decina di giovani che hanno lanciato sassi contro gli agenti e, successivamente, hanno aperto il fuoco con un mortaio utilizzato per i fuochi d'artificio. Una pattuglia di rinforzo, giunta sul posto, ha risposto con un fucile antisommossa ma l'agente che lo ha usato è stato ferito in modo non grave.