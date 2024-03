Parigi 2024, via la croce cristiana dai manifesti delle Olimpiadi: è polemica in Francia

A rincarare la dose, ci ha pensato poi Eric Ciotti, presidente del partito di destra I Repubblicani: "La cupola non è quella di un supermercato, ma di una cappella. Il manifesto nega l'identità stessa di questo edificio e della storia francese. Jordan Bardella, presidente del Rassemblement National, ha invece denunciato la "cancellazione" del patrimonio cristiano del Paese. Ma c'è chi va oltre: per alcuni, infatti, l'omissione della croce sarebbe frutto di una prudenza legata alle tensioni religiose con la minaccia di attentati jihadisti durante i Giochi.

La replica dell'artista Ugo Gattoni

Tutte ricostruzioni che sono state prontamente negate proprio dall'autore delle opere, l'illustratore UIgo Gattoni: "Nel disegnare i manifesti ufficiali non cerco di rappresentare gli oggetti o gli edifici come dovrebbero essere. Li disegno come appaiono nella mia mente, senza alcun secondo fine. Non voglio che siano fedeli all'originale, ma piuttosto che la gente possa immaginare a colpo d'occhio cosa sono, proiettandoli in un mondo surreale e festoso".