Parigi, 16enne muore in banlieue durante inseguimento polizia

A Parigi un ragazzo di 16 anni è morto in ospedale per le gravi ferite riportate mentre era in fuga, sulla sua moto da motocross, da un'auto della polizia che lo inseguiva nelle banlieu.

A quanto si apprende, il ragazzo non si era fermato all'alt per evitare un controllo e, fuggendo, si è scontrato ad Elancourt, nelle Yvelines, con un'altra auto della polizia che sopraggiungeva. Due poliziotti sono in stato di fermo e vengono interrogati sull'accaduto.