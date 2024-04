Parigi, 15enne picchiato fuori da una scuola: muore dopo un giorno di agonia

Lo ha reso noto la locale procura. L'inchiesta aperta sull'aggressione non ha finora messo in luce il movente dell'aggressione.

Gravemente ferito, era stato ricoverato in ospedale dove è morto dopo essere stato sottoposto a un intervento chirurgico d'urgenza. I suoi aggressori, il cui numero non è stato ancora stabilito ma si parla di tre o quattro ragazzi, sono ancora in fuga. Il movente rimane sconosciuto. Secondo quanto riportano i media francesi, l'aggressione è avvenuta mentre il giovane stava tornando a casa da una lezione di musica al Collège des Sablons di Viry-Châtillon. Ma quando si trovava a circa 100 metri dalla scuola, intorno alle 16, diverse persone con il volto coperto da passamontagna lo hanno aggredito. "È stato attaccato tra due scale da tre o quattro persone che lo hanno picchiato e massacrato", ha racconta il sindaco della città, Jean-Marie Vilain.