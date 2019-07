Parata a Parigi, tra contestazioni e uomini "volanti"

Le contestazioni - Secondo un nuovo bilancio della polizia, sono 175 le persone fermate a Parigi, dove i gilet gialli hanno manifestato in contemporanea alla parata militare del 14 luglio. Decine di dimostranti, che non indossavano tuttavia i consueti giubbotti gialli, hanno occupato una zona aperta al pubblico sugli Champs-Élysées, ammucchiando barriere metalliche e incendiando cassonetti. Le forze dell'ordine hanno lanciato gas lacrimogeni per disperdere i dimostranti, che si sono anche mescolati ai turisti. Alla fine del pomeriggio è tornata la calma.



Le infrazioni rilevate dalle forze dell'ordine, riferiscono fonti della prefettura di Parigi, sono legate in gran parte all'"organizzazione di una manifestazione non dichiarata", "violenze contro pubblici ufficiali", "danneggiamento di beni pubblici", "porto d'armi non autorizzato".



Jérôme Rodrigues e Maxime Nicolle sono invece stati fermati prima, verso le 9.15 del mattino, quindi prima che cominciasse la parata militare, sempre nei pressi degli Champs-Élysées. A Parigi l'allerta resta alta anche per la semifinale di Coppa d'Africa di questa sera tra Algeria e Nigeria. Nei quarti di finale di tre giorni fa tensioni e danneggiamenti hanno infatti macchiato la festa dei tifosi algerini con decine di fermi in diverse città francesi, tra cui Parigi.