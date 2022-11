Papa Francesco ai giovani: "Manca la pace, siate campioni di fraternità"

In visita in Bahrein , il Pontefice ha spiegato che "tutti gli strumenti e la tecnologia che la modernità ci offre non bastano a rendere il mondo pacifico e fraterno" considerando che "i venti di guerra non si placano con il progresso tecnico". E' questa, infatti, "la sfida di oggi per vincere domani, la sfida delle nostre società, sempre più globalizzate e multiculturali" , ha aggiunto Papa Francesco.

Reagire alla guerra - Il Papa ha chiesto ai giovani di "reagire" e di non "avallare" guerre e conflitti. "Vivere da fratelli e sorelle - ha sottolineato Papa Francesco - è la vocazione universale affidata a ogni creatura. Voi giovani, soprattutto voi, davanti alla tendenza dominante di restare indifferenti e mostrarsi insofferenti agli altri, addirittura di avallare guerre e conflitti, siete chiamati a reagire con un nuovo sogno di fraternità e di amicizia sociale che non si limiti alle parole. Le parole non bastano: c'è bisogno di gesti concreti portati avanti nel quotidiano", ha spiegato.

I conflitti globali - "Constatiamo con tristezza che in molte regioni le tensioni e le minacce aumentano, e a volte divampano nei conflitti", incontrando i giovani durante la sua visita in Bahrein. "Ma ciò spesso accade perché non si lavora sul cuore, perché si lasciano dilatare le distanze nei riguardi degli altri, e così le differenze etniche, culturali, religiose e di altro genere diventano problemi e paure che isolano anziché opportunità per crescere insieme. E quando sembrano più forti della fraternità che ci lega, si rischia lo scontro", ha osservato il Pontefice.

L'appello ai giovani - Papa Francesco ha poi lanciato un appello ai circa ottocento ragazzi che partecipano all'incontro alla scuola del Sacro Cuore: "A voi giovani, che siete più diretti e più capaci nel generare contatti e amicizie, superando i pregiudizi e gli steccati ideologici, vorrei dire: siate seminatori di fraternità e sarete raccoglitori di futuro, perché il mondo avrà futuro solo nella fraternità".