Papa Francesco è atterrato a Singapore per l'ultima tappa del suo 45esimo viaggio apostolico internazionale in Asia e Oceania. Bergoglio, giunto dal Timor Est, è stato accolto in aeroporto dal ministro della Cultura e, al termine della cerimonia ufficiale, si recherà al Centro per ritiri "San Francesco Saverio", dove alloggerà. L'unico impegno previsto per la giornata è l'incontro privato con i confratelli della Compagnia di Gesù.