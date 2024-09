Papa Francesco è arrivato in Indonesia, prima tappa del suo viaggio in Asia e Oceania. L'aereo con a bordo il Pontefice è atterrato all'aeroporto internazionale di Giacarta. Dopo la cerimonia di accoglienza, alla presenza del ministro per gli Affari religiosi, il Papa si è diretto alla nunziatura apostolica dove incontrerà un gruppo di poveri, senzatetto e profughi assistiti dalla comunità di Sant'Egidio e dal servizio dei gesuiti per i rifugiati.