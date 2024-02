Pakistan, sposa uomo scelto da lei: 19enne uccisa in tribunale da uno zio

In Pakistan una 19enne è stata uccisa, in un tribunale nella provincia orientale del Punjab, per aver sposato un uomo scelto liberamente e non tramite un matrimonio combinato.

La vittima, Tahreem Fatima, era comparsa davanti a un giudice per essere interrogata sulle nozze, avvenute un mese e mezzo prima, e affermare la sua scelta indipendente. A spararle è stato uno zio materno.