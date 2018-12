Pakistan, quattro cugini uccisi per "relazioni illecite"

Quattro cugini, due ragazzi e due ragazze tra i 18 e i 21 anni, sono stati uccisi venerdì sera in un sospetto "delitto d'onore" a Kohistan, nel distretto di Khyber Pakhtunkhwa, nel nordovest del Pakistan. Secondo un agente della polizia locale, Raja Abdul Saboor, "i quattro cugini sono stati uccisi per ordine della Jirga (il consiglio del villaggio) per il sospetto di aver avuto relazioni illecite".