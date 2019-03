Pakistan, elicotteri militari e droni speciali: riprese le ricerche dell'alpinista Daniele Nardi

Sono riprese le ricerche di Daniele Nardi e Tom Ballard, i due alpinisti dispersi da una settimana sul monte Nanga Parbat, in Pakistan. Due elicotteri militari sono partiti per portare l'alpinista spagnolo Alex Txikon e la sua squadra di soccorritori sul Nanga Parbat. Nardi e Ballard verranno "cercati utilizzando alcuni speciali droni in grado di volare in alta quota", ha spiegato l'ambasciatore italiano in Pakistan, Stefano Pontecorvo.