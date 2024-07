In Pakistan una disputa tra due tribù, Madagi e Mali Khel, l'una sunnita e l'altra sciita, è degenerata in giorni di violenze e scontri in cui sono rimaste uccise 35 persone. All'origine di tutto c'è una disputa decennale su dei terreni agricoli. E' successo nel distretto di Kurram, al confine con l'Afghanistan. "Il governo e i leader locali stanno tentando di fermare i combattimenti ancora in corso attraverso i consigli tribali", ha fatto sapere un funzionario di polizia.