Pakistan, 6 bambini e 2 insegnanti bloccati in funivia su un burrone

Lo riferisce la Bbc, spiegando che il gruppo si stava recando a scuola quando il mezzo si è bloccato intorno alle 7 ora locale, le 4 di stanotte in Italia. Sul posto è stato inviato un elicottero dell'esercito, ma i servizi di emergenza sono ostacolati dal forte vento. Il primo ministro pakistano ha definito l'incidente "davvero allarmante" e ha chiesto ai soccorritori di intervenire. Nelle immagini mandate in onda dalla tv locale si vedono commando dell'esercito che provano a calarsi da un elicottero con delle corde.

Un esperto ha avvertito che il salvataggio è incredibilmente delicato perché il vento creato dalle pale degli elicotteri potrebbe indebolire ulteriormente i cavi ai quali è attaccata la funivia. Quella in cui è avvenuto l'incidente è una zona isolata: uno dei cavi della funivia si è spezzato mentre le 8 persone stavano attraversando il canyon di un fiume nel distretto di Battagram, nella provincia di Khyber Pakhtunkhwa. Gli abitanti dei villaggi usano spesso le funivie per raggiungere la scuola, gli uffici governativi o le aziende nelle regioni montuose del Pakistan, ma le vetture sono spesso sottoposte a scarsa manutenzione e ogni anno si verificano incidenti con vittime.

I soccorsi arrivati dopo 6 ore

Un portavoce dell’autorità per la gestione dei disastri, Taimoor Khan, riferisce che sono diversi gli elicotteri inviati sul posto, ma i soccorsi sono arrivati solo dopo che gli 8 bloccati avevano trascorso già 6 ore sospesi in condizioni precarie e precisa che i piloti stanno volando "con attenzione". È stato il primo ministro ad interim del Pakistan, Anwaar-ul-Haq Kakar, a ordinare il salvataggio in elicottero. Nel 2017 dieci persone rimasero uccise quando una funivia cadde in un burrone profondo centinaia di metri nella popolare località montana di Murree a seguito della rottura del cavo.