Pakistan, 7 morti in esplosione vicino a scuola: 5 sono bambini

Almeno 7 persone, tra cui 5 bambini e un agente di polizia, sono rimaste uccise e altre 17 sono i feriti in un'esplosione avvenuta nella provincia sud-occidentale del Belucistan, in Pakistan. Funzionari di polizia locali e autorità sanitarie hanno confermato il numero delle vittime: l'età dei bambini deceduti era compresa tra i 5 e i 12 anni. L'esplosione è avvenuta vicino a una scuola superiore femminile nella città di Mastung e aveva come obiettivo un furgone della polizia, secondo quanto l'ufficiale Miandad Urmani.