Pakistan, 5 morti in attentato suicida in una fiera: l'Isis rivendica

Lo Stato islamico del Pakistan ha rivendicato un attentato suicida a Sibi, in Pakistan, in cui cinque persone hanno perso la vita e altre 28 sono rimaste ferite.

In una dichiarazione condivisa via Telegram, l'Isis ha affermato che il suo attentatore ha "compiuto la missione". "Gli obiettivi erano la polizia apostata pakistana, i funzionari della sicurezza e del governo", si legge nella dichiarazione. L'esplosione è avvenuta in una tradizionale fiera, a cui aveva partecipato anche il presidente del Pakistan Arif Alvi.