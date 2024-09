I Paesi Bassi dichiareranno lo stato d'emergenza sui migranti

I Paesi Bassi hanno annunciato che attiveranno "il più rapidamente possibile" la clausola d'emergenza sull'immigrazione. "Gli elettori ci hanno dato un mandato chiaro. Dobbiamo ridurre subito l'afflusso dei migranti, qui non c'è posto per chi abusa della nostra ospitalità", ha detto il ministro per l'Asilo, Marjolein Faber, esponente dell'ultradestra di Geert Wilders, promettendo una "politica più severa di sempre". Stando al programma di governo, la decisione porterà a una stretta nell'esame delle domande d'asilo e alla limitazione dei ricongiungimenti familiari.