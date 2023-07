Padre Dall'Oglio, Giorgia Meloni: massimo impegno per riportarlo a casa

Giorgia Meloni promette per il caso di padre Dall'Oglio il "massimo impegno".

"Il 29 luglio 2013 è stato sequestrato a Raqqa padre Paolo Dall'Oglio, fondatore della comunità monastica di Deir Mar Musa e testimone instancabile di pace e dialogo tra le diverse confessioni religiose in Siria. Sono trascorsi dieci anni dal suo rapimento, ma la speranza di poterlo riabbracciare non si è mai spenta", dice il premier. "Il governo esprime vicinanza ai famigliari, ai cari e ai confratelli di padre Dall'Oglio e rinnova il massimo impegno dell'Italia per riportarlo a casa".