Ossezia sud, referendum a luglio per aderire alla Russia

L'Ossezia del Sud, regione secessionista della Georgia sostenuta dalla Russia terrà un referendum sull'adesione alla Russia a luglio.

Lo ha annunciato il suo leader Anatoly Bibilov, che ha fissato il 17 luglio come data per lo svolgimento del voto. "Anatoly Bibilov ha firmato un decreto sullo svolgimento di un referendum nella Repubblica dell'Ossezia del Sud", ha affermato il suo ufficio in una nota.