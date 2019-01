Oslo, rapita la moglie di un milionario: riscatto chiesto in criptovaluta

"Alla richiesta di riscatto sono state accompagnate gravi minacce" spiega l’ispettore Tommy Broske, capo del reparto ricerche e inchieste. Al momento non ci sono indagati. La polizia ha comunque consigliato alla famiglia di non pagare nulla. Secondo il quotidiano norvegese Norway's VG, i rapitori avrebbero chiesto anche di non coinvolgere le forze dell'ordine pena l'uccisione della donna ma per gli agenti la minaccia sarebbe poco credibile.



Tanta la preoccupazione per il marito della donna, l’imprenditore Tom Hagen, uno degli uomini più ricchi di Norvegia. Hagen, con un patrimonio stimato di 174 milioni di euro, è un noto investitore immobiliare e detiene il 70 per cento della compagnia elettrica Elkraft, di cui è anche co-fondatore.