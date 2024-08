Orrore in Spagna, un bambino di 10 anni ucciso a coltellate su un campo di calcio

Un bambino di 10 anni è morto in Spagna, accoltellato mentre giocava a calcio con alcuni coetanei. Il piccolo è stato aggredito da un uomo che ha fatto irruzione in campo, in un centro polisportivo di Mocejòn, una piccola località in provincia di Toledo. E' quanto segnala la Guardia civil che indaga sul terribile omicidio. L'assassino, riferisce l'agenzia Efe, è arrivato con il volto coperto da un fazzoletto e, dopo aver colpito più volte il bambino, si è dato alla fuga.