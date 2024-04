Ungheria, Orban: Giorgia Meloni può guidare i conservatori in Europa

"In passato ho detto che l'Ungheria era troppo piccola per sostenere da sola un movimento conservatore in Europa, e questo è vero anche oggi.

Ma le cose stanno cambiando, l'Italia ha un primo ministro conservatore e può ora guidare i conservatori europei, in Francia le cose stanno per cambiare, le forze in campo sono diverse". Lo ha detto il premier ungherese Viktor Orban, parlando al "National Conservatism', la conferenza delle destre in corso a Bruxelles.