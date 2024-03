Oppenheimer, all'asta il rapporto Manhattan firmato dal fisico

L'iniziativa online si chiuderà il 13 marzo, tre giorni dopo gli Oscar in cui "Oppenheimer", la pellicola di Christopher Nolan sul padre della bomba atomica, dovrebbe fare man bassa di premi tra cui una statuetta nella categoria più ambita: il miglior film.

La storia del documento

Il rapporto fu completato prima del primo test della bomba nel luglio 1945 a Alamogordo negli Stati Uniti (un momento raffigurato nel film) e stampato privatamente nell'agosto di quello stesso anno. In tutto duecento pagine, il dossier contiene un resoconto della storia tecnica e amministrativa dello sviluppo della prima bomba atomica. È controfirmato in copertina in penna stilografica dal suo autore, il fisico e diplomatico Henry Smyth, che, dopo aver partecipato al Progetto Manhattan, divenne membro della U.S. Atomic Energy Commission (AEC) e ambasciatore Usa presso l'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica.