Operazione antiterrorismo in Somalia, uccisi 10 membri del gruppo Al Shabaab

L'esercito somalo ha confermato di aver ucciso 10 membri del gruppo terroristico Al Shabaab, ferendone diversi altri, durante un'operazione in un villaggio nella zona della città di Barire, nella regione del Basso Scebeli. Il governo sta intensificando gli sforzi per liberare la Somalia dalla morsa dei gruppi terroristici, come ha confermato nei giorni scorsi il presidente Hassan Sheikh Mohamud, recatosi personalmente a Warghadi, il fronte più sensibile nella lotta ai terroristi.