Onu: nel 2022 strage di bambini nei Paesi in guerra

Una strage di bambini è avvenuta nel 2022 nei Paesi in guerra.

Lo denuncia l'Onu che parla del numero più alto di vittime tra i minori mai verificato. Nel presentare il suo ultimo rapporto, Virginia Gamba, rappresentante speciale del Segretario generale Onu per i bambini e i conflitti armati, ha chiesto "un'azione coraggiosa e risoluta" per proteggere i ragazzi e le ragazze a rischio di morte, reclutamento, stupro e altri orrori". In paesi come Etiopia, Mozambico, Ucraina, Haiti, Niger, Sudan, l'Onu ha verificato che 18.890 bambini hanno subito gravi violazioni. Circa 8.630 sono stati uccisi o mutilati; 7.622 reclutati e utilizzati in combattimento e 3.985 risultano rapiti.