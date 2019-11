Onu, si dimette il capo dell'Agenzia rifugiati palestinesi

Si è dimesso all'Onu il capo dell'agenzia per l'Assistenza ai rifugiati palestinesi, lo svizzero Pierre Krahenbuhl. La decisione è dovuta al suo coinvolgimento in una delicata inchiesta sulla gestione dell'agenzia stessa. La commissione etica dell'Onu aveva già compilato un rapporto interno che aveva fatto emergere gravi anomalie in merito. Il segretario generale Onu Antonio Guterres ha designato ad interim il britannico Christian Saunders.