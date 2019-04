Onu: resistenza farmaci crisi globale, causa 700mila morti all'anno

La resistenza a farmaci, di diverso tipo, continua ad aumentare assumendo i caratteri di una "crisi globale". E' l'allarme lanciato da una commissione di esperti dell'Onu. Gli interventi chirurgici e le malattie più diffuse, infatti, sono diventati a rischio proprio per il "livello allarmante" del fenomeno registrato per i medicinali di uso comune. La resistenza, osservata in Paesi poveri o ricchi, causa 700mila morti l'anno.