L'Onu in contatto con Mosca: "Non fermare l'export di grano"

L'Onu è in contatto con le autorità russe, in seguito alla sospensione da parte della Russia alla sua partecipazione all'accordo sull'export di grano dal Mar Nero ucraino.

"È fondamentale che tutte le parti si astengano da qualsiasi azione che possa mettere in pericolo l'iniziativa sul grano, che è uno sforzo umanitario fondamentale che sta chiaramente avendo un impatto positivo sull'accesso al cibo per milioni di persone in tutto il mondo", ha affermato il portavoce delle Nazioni Unite, Stephane Dujarric.