Onu: "L'intesa Israele-Emirati Arabi aiuti la soluzione dei due Stati"

Antonio Guterres plaude all'accordo tra Israele e gli Emirati Arabi per normalizzare i rapporti. Il segretario generale dell'Onu "spera che crei un'opportunità per i leader di Israele e Palestina di impegnarsi nuovamente in negoziati significativi che realizzino la soluzione dei due Stati in linea con le rilevanti risoluzioni delle Nazioni Unite, gli accordi internazionali e bilaterali".