Onu, l'Ucraina: "Impegno per la diplomazia, ma i confini non cambiano"

L'Ucraina si impegna "per la strada diplomatica, ma siamo sulla nostra terra.

Non abbiamo paura di niente e di nessuno". Lo ha ribadito l'ambasciatore ucraino all'Onu, Sergiy Kyslytsya, parlando alla riunione di emergenza del Consiglio di Sicurezza e precisando che i confini dell'Ucraina non cambieranno. "Non daremo via niente a nessuno. Non è febbraio 2014, quando la Russia invase la Crimea, ma è febbraio 2022".