Onu: i soldi mandati in Africa dai migranti valgono il 3% del Pil

Le rimesse che arrivano in Africa dai migranti che vivono in continenti diversi valgono "quasi 70 miliardi di dollari" pari "al 3% del Pil complessivo" dell'intera area. E' quanto dice il nuovo rapporto congiunto delle Nazioni Unite "Africa regional overview of food security and nutrition". Il documento sottolinea quindi il ruolo importante della migrazione "nel ridurre povertà e fame e nello stimolare investimenti produttivi".