Onu, Guterres: "Quasi un terzo del cibo viene perso o sprecato"

"Tre miliardi di persone non possono permettersi una dieta sana, 2 miliardi sono in sovrappeso o obesi, 462 milioni sono sottopeso, e quasi un terzo di tutto il cibo prodotto viene perso o sprecato". Lo ha detto il segretario generale dell'Onu, Antonio Guterres, parlando al vertice virtuale sul cibo a margine dell'Assemblea Generale. "Dobbiamo costruire un mondo in cui cibo sano e nutriente sia disponibile per tutti e ovunque", ha aggiunto.