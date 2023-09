Onu, Guterres: "Democrazia sotto minaccia, autoritarismo in marcia"

Intervenuto Joe Biden che accusa la Russia di non volere la pace in Ucraina e strappa l'applauso dell'Assemblea. Mercoledì l'intervento di Giorgia Meloni

"La democrazia è in pericolo, l'autoritarismo è in marcia. Le disuguaglianze crescono. E l'incitamento all'odio è in aumento. Come ho detto al G20, è tempo di un compromesso globale", afferma. "La politica è compromesso, la diplomazia è compromesso, una leadership efficace è compromesso. I leader hanno la responsabilità di raggiungere un compromesso nella costruzione di un futuro di pace e prosperità per il nostro bene comune", aggiunge. Tutti i big del mondo prenderanno la parola, l'intervento di Giorgia Meloni è previsto per mercoledì.

Biden attacca la Russia e piovono applausi Scoppia l'applauso dell'Assemblea Generale quando il presidente americano Joe Biden, assicura il suo sostegno al popolo ucraino nella sua lotta per la libertà e l'integrità del suo territorio. "Solo la Russia è responsabile della guerra, ripeto solo Russia è responsabile", ha detto con forza Biden rivolgendosi alla sala dei leader del mondo convenuti all'Onu. Biden ha detto che "solo la Russia ostacola la pace perché il prezzo della pace da parte della Russia è la capitolazione dell'Ucraina". Il presidente ha sottolineato ripetutamente la necessità di non violare la Carta dell'Onu e mantenere "come stella polare", la dichiarazione universale dei diritti dell'uomo. Ad applaudire, anche il presidente ucraino Volodymyr Zelensky.

"La Russia crede che il mondo si stancherà e le permetterà di brutalizzare l'Ucraina senza conseguenze. Ma vi chiedo questo: se abbandoniamo i principi fondamentali della Carta delle Nazioni Unite per placare un aggressore, qualche Stato membro può sentirsi sicuro di essere protetto? Se permettiamo che l'Ucraina venga spartita, l'indipendenza di qualche nazione sarà garantita? La risposta è no. Dobbiamo opporci oggi a questa palese aggressione per scoraggiare altri potenziali aggressori domani", ha detto tra l'altro il presidente Usa.



Biden su intelligenza artificiale: dobbiamo governarla, non il contrario Le tecnologie emergenti, come l'intelligenza artificiale, generano opportunità enormi, ma anche rischi altrettanto grandi. Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden. "Dobbiamo fare in modo che queste tecnologie non diventino strumenti di oppressione: stiamo lavorando per rafforzare la regolamentazione e garantire la sicurezza di queste tecnologie, prima della diffusione al pubblico", ha detto, aggiungendo che "dobbiamo essere noi a governare queste tecnologie, e non il contrario".

Erdogan critica il Consiglio Onu: non garantisce più la sicurezza "Il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite non è più un garante della sicurezza a livello mondiale ma è diventato un campo di battaglia per i cinque Stati membri permanenti". Lo ha affermato il presidente turco Recep Tayyip Erdogan, come riporta Anadolu, nel suo intervento durante l'Assemblea generale dell'Onu in corso a New York. Il presidente turco ha detto che sarebbe necessaria una riforma strutturale nelle Nazioni Unite. "Il mondo è più grande di soli cinque Paesi e un mondo più giusto è possibile", ha affermato Erdogan, sottolineando che la visione di un "nuovo secolo turco", annunciata in vista del 100esimo anniversario della Repubblica di Turchia, "ha l'obiettivo di eliminare le ingiustizie globali e garantire pace, sicurezza e prosperità".