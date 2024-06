Il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, ha espresso "profonda preoccupazione" per l'escalation di violenza in Myanmar. Guterres, secondo quando riferito in una nota dal suo portavoce, "condanna fermamente i recenti attacchi da parte dell'esercito birmano il quale, secondo quanto riferito, hanno ucciso decine di civili, anche nello stato di Rakhine e nella regione di Sagaing".