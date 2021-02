Onu, al via la selezione per il prossimo segretario generale

Al via alle Nazioni unite l'iter di selezione del prossimo segretario generale. In una lettera congiunta, l'Assemblea generale e il Consiglio di sicurezza dell'Onu hanno chiesto ai 193 Stati membri di presentare le candidature. L'attuale segretario generale Antonio Guterres, il cui mandato scadrà il 31 dicembre, ha annunciato che correrà per un secondo incarico di cinque anni.