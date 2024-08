L'Oms lancia l'allarme per il virus Oropouche in America Latina

L'Oms ha emesso un allarme epidemiologico di alto rischio per il virus Oropouche in America Latina. Tra il 1° gennaio e il 30 luglio 2024 sono stati confermati 8.078 casi di contagio. Di questi 7.284 in Brasile (il 90% del totale), 356 in Bolivia, 290 in Perù e 74 sia a Cuba sia in Colombia. Il 65% del totale si è registrato nell'Amazzonia brasiliana. Tuttavia, secondo l'Organizzazione mondiale della sanità, la trasmissione autoctona o locale della febbre di Oropouche è stata registrata anche in 10 Stati brasiliani al di fuori della regione amazzonica. Tra questi lo Stato di Bahia, in cui sono stati segnalati anche due morti.