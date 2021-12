Omicron, esperto Sudafrica: altamente trasmissibile ma più lieve

Ansa

La variante Omicron "è altamente trasmissibile, ma ha meno dell'1% di possibilità di reinfezione e in genere si traduce in una malattia più lieve". Lo afferma il direttore dell'Istituto di ricerca sudafricano, il prof. Willem Hanekom, alla Bbc. "Il virus si sta diffondendo in modo straordinariamente veloce nel Paese. Praticamente tutti i casi che vediamo in Sudafrica in questo momento sono Omicron", precisa.