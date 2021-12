Omicron dilaga negli Usa, Biden: "Non farsi prendere dal panico, ma i vaccinati devono preoccuparsi"

Ansa

"I non vaccinati hanno buone ragioni per essere preoccupati, mentre i vaccinati e chi ha fatto il booster potranno passare le festività di fine anno come programmato". Così il presidente Usa, Joe Biden, parlando alla nazione dell'emergenza legata alla variante Omicron. "Chi non si vaccina rischia di ammalarsi in maniera più grave e rischia la morte", ha detto Biden, spiegando che però "non bisogna farsi prendere dal panico, non è come il 2020".