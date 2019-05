Oltre 100 migranti su un gommone in avaria, interviene la marina militare per salvarli

La nave "Cigala Fulgosi" della marina militare è intervenuta in soccorso di oltre 100 migranti a bordo di un gommone da mercoledì in difficoltà al largo della Libia . L'intervento, secondo fonti qualificate, è stato deciso perché le condizioni meteo sono in peggioramento, l'imbarcazione si trova senza motore e in precarie condizioni di galleggiamento. Non risultano vittime a bordo. Si era parlato di una bimba di 5 anni morta durante la traversata.

Il gommone, che versava in condizioni critiche, si sarebbe sgonfiato imbarcando acqua. Le operazioni di soccorso sono quasi concluse e quasi tutti i migranti, tra cui donne e bambini, si trovano a bordo della nave.



Mediterranea: "La marina poteva soccorre il gommone ma ha aspettato" - "A 24 ore dalla prima segnalazione, dopo appelli della società civile, la marina italiana sembra operare soccorso. La nave Cigala Fulgosi è sempre stata a poca distanza, ma ha aspettato. Se confermata la morte di una bimba di 5 anni tra i naufraghi, sappiamo chi poteva salvarla e non l'ha fatto". Lo scrive su Twitter la ong Mediterranea Saving Humans.



Ribatte il ministro Salvini: accuse infondate - "Sono infondate e diffamatorie le accuse contro i nostri uomini e donne della Marina. Anche in questo caso, come sempre e rispettando legge e morale, hanno soccorso chiunque fosse a rischio". Lo ha affermato il ministro dell'Interno Matteo Salvini, aggiungendo: "E' incredibile che alcuni organi di stampa italiani diano credito a provocazioni e illazioni delle solite ong a cui finalmente abbiamo tagliato il business e che sono sotto inchiesta per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Difendiamo l'onore della Marina. Per quanto di mia competenza ribadisco l'indisponibilita' dei porti italiani per accogliere clandestini".