Olimpiadi, J.K. Rowling: "Angela Carini ha subito ingiustizia brutale"

"Le Olimpiadi di Parigi saranno per sempre offuscate dalla brutale ingiustizia fatta a Carini". Lo ha detto la scrittrice britannica J.K. Rowling, popolare nel mondo come autrice della saga di Harry Potter e paladina della difesa di una linea distintiva biologica fra donne e uomini, criticando sul suo profilo di X l'incontro di pugilato tra Angela Carini e l'atleta iper-androgina algerina Imane Khelif conclusosi con il ritiro dell'italiana. "A una giovane pugile è stato appena portato via tutto ciò per cui aveva lavorato e si era allenata perché è stato permesso a un maschio di salire sul ring contro di lei", ha spiegato Rowling.