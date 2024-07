Olimpiadi, la sindaca di Parigi Hidalgo si tufferà nella Senna per dimostrare che l'acqua è sicura

La Senna avrà infatti un ruolo centrale nei Giochi: oltre a ospitare la cerimonia inaugurale, sarà teatro delle gare di nuoto in acque libere e di triathlon. Se il fiume non dovesse essere considerato sicuro, il nuoto di fondo verrebbe spostato nello stadio nautico di Vaire-sur-Marne. Per il triathlon, invece, non c’è un’alternativa. Si rischierebbe quindi di assistere a gare di duathlon, composte solo da corsa e ciclismo.